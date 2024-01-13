Матч «Чифс» – «Долфинс» может стать самым холодным в истории плей-офф для обеих команд

Теги НФЛ Баффало Майами Питтсбург Канзас-Сити Американский футбол

Предстоящий матч раунда уайлд-кард в Канзас-Сити между «Чифс» и «Долфинс» пройдет в сложных погодных условиях.

Синоптики ожидают к началу матча –13 по Цельсию, а также шквальные порывы ветра.

Ни «Чифс», ни «Долфинс» ни разу в истории не играли в плей-офф при столь низкой температуре.

При этом «Майами» проиграл все 10 последних матчей, которые проводились при температуре ниже +4 по Цельсию. «Чифс» выиграли 9 из последних 10 матчей на «Арроухед» при температуре ниже +4.

Непростые погодные условия ожидаются и в Баффало: температура –4 и порывы ветра до 22 м/с. НФЛ попросила руководство стадиона в Кливленде подготовить арену на случай возможного переноса игры.

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1 комментарий
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Погода в Баффало, на мой взгляд, на руку Сталеварам .... у них нет никакого даже ококлотопового квотербека зато есть хорошие бегущие ....
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