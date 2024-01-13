Матч «Баффало» и «Питтсбурга» перенесен на 16 января из-за плохих погодных условий

Матч «Баффало» и «Питтсбурга» перенесен на 16 января из-за плохой погоды.

Игра состоится 16 января в 0.30 по московскому времени.

Сейчас в Баффало идет сильный снег и температура около -2 градусов.

«Я общалась с комиссионером НФЛ Роджером Гуделлом по поводу опасных условий в Баффало на этих выходных. По согласованию с нашими группами экстренного реагирования, руководством «Баффало» и НФЛ, игра будет перенесена», – сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

«Мы хотим, чтобы наша команда победила, но мы не хотим, чтобы 60-70 тысяч человек приехали на футбольный матч в ужасных условиях», – сказал глава округа Эри Марк Полонкарс.

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