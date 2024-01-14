Тренер «Питтсбурга» Томлин может взять годичный перерыв в тренерской карьере

Теги НФЛ Питтсбург Майк Томлин Американский футбол

Как сообщает NBC Sports, главный тренер «Питтсбург Стилерс» Майк Томлин обсудит с семьей будущее, после чего примет решение по продолжению тренерской карьеры.

У Томлина после сезона–2024 истекает контракт. Руководство клуба хочет продлить соглашение, а сам специалист раздумывает о возможности взять годичный перерыв в работе.

После ухода Беличика из «Пэтриотс» именно 51-летний Томлин дольше всех работает в одной команде — с 2007 года.

Недавно другой именитый тренер в НФЛ Шон Пейтон взял годичный перерыв, после чего возглавил «Денвер Бронкос».

При Томлине «Стилерс» ни разу не завершали регулярный сезон с отрицательным балансом побед и поражений.

В ночь с понедельника на вторник «Питтсбург» сыграет на выезде с «Баффало» в матче плей-офф. Начало матча в 00:30 мск.

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