Ресивер «Иглс» Эй Джей Браун пропустит матч с «Бакканирс»

Теги НФЛ Филадельфия травмы Эй Джей Браун Американский футбол

Принимающий «Филадельфия Иглс» Эй Джей Браун не сыграет в матче плей-офф НФЛ против «Тампа-Бэй Бакканирс» из-за травмы колена.

Футболист получил повреждение в заключительном матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Джайентс».

Если «Иглс» пройдут в дивизионный раунд плей-офф, тогда Браун сможет помочь команде.

Регулярку Браун завершил с 106 приемами на 1456 ярдов с 7 тачдаунами.

«Иглс» потерпели 5 поражений в 6 последних матчах.

Игра «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» пройдет в ночь с понедельника на вторник. Начало в 04:15 мск.

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