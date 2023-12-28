«Денвер» отправил Расселла Уилсона на скамейку запасных, чтобы не платить за его возможную травму

Теги НФЛ Денвер Расселл Уилсон Американский футбол

«Денвер Бронкос» приняли решение заменить стартового квотербека, отправив Расселла Уилсона на скамейку запасных.

В матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» играть будет Джарретт Стидхэм.

По условиям контракта Уилсона, если в марте он не сможет пройти медосмотр, то $37 млн становятся гарантированными. Травма в любом из оставшихся 2 матчей регулярки может активировать эту опцию.

В следующем сезоне 35-летний квотербек гарантированно заработает $39 млн по 5-летнему контракту на $242.6 млн, подписанному после обмена в «Денвер».

«Конечно, экономический вопрос играет свою роль. Но главный мотив принятого мной решения — это разжечь искру в нападении», — заявил главный тренер «Бронкос» Шон Пейтон.

«Бронкос» с результатом 7–8 еще не выбыли из гонки за плей-офф, но проиграли 3 из последних 4 матчей.

После новостей о смене квотербека фора «Бронкос» на победу в матче с «Чарджерс» упала с 5 до 3 очков.

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