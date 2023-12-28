«Денвер» отправил Расселла Уилсона на скамейку запасных, чтобы не платить за его возможную травму

«Денвер Бронкос» приняли решение заменить стартового квотербека, отправив Расселла Уилсона на скамейку запасных.

В матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» играть будет Джарретт Стидхэм.

По условиям контракта Уилсона, если в марте он не сможет пройти медосмотр, то $37 млн становятся гарантированными. Травма в любом из оставшихся 2 матчей регулярки может активировать эту опцию.

В следующем сезоне 35-летний квотербек гарантированно заработает $39 млн по 5-летнему контракту на $242.6 млн, подписанному после обмена в «Денвер».

«Конечно, экономический вопрос играет свою роль. Но главный мотив принятого мной решения — это разжечь искру в нападении», — заявил главный тренер «Бронкос» Шон Пейтон.

«Бронкос» с результатом 7–8 еще не выбыли из гонки за плей-офф, но проиграли 3 из последних 4 матчей.

После новостей о смене квотербека фора «Бронкос» на победу в матче с «Чарджерс» упала с 5 до 3 очков.