«Пэтриотс» потеряли математические шансы на попадание в плей-офф

Теги Нью-Ингленд НФЛ Американский футбол

«Нью-Ингленд Пэтриотс» по итогам 14-го тура регулярного сезона НФЛ потеряли шансы на попадание в плей-офф.

Так рано — за 4 тура до окончания регулярки — «Пэтриотс» не завершали борьбу за плей-офф с сезона–2000, когда Билл Беличик проводил дебютный сезон на посту главного тренера. Тогда результат команды был 5–11.

«Пэтриотс» в ночь с четверга на пятницу одержали только 3-ю победу в сезоне — над «Питтсбург Стилерс».

Окончательно шансов на плей-офф «Нью-Ингленд» лишила победа «Цинциннати Бенгалс» над «Индианаполис Колтс».

На данный момент «Пэтриотс» занимают вторую позицию на драфте–2024.

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1 комментарий
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Питтсбург умудрился на панте оффсайд заполучить в решающий момент. Все , что нужно знать о победе Патриотов.
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