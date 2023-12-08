Два бывших игрока НФЛ поспорили на 10 тысяч долларов, кто победит в матче «Даллас» — «Филадельфия»

Бывший ресивер «Филадельфия Иглс» Дешон Джексон предложил экс-принимающему «Даллас Каубойс» Дезу Брайанту поставить 10 тысяч долларов на победу своей команды в очной встрече.

Дез Брайант ранее поставил такую же сумму на победу «Далласа» в игре против «Сиэтла» в 13-м туре регулярки и выиграл. «Филадельфия» в том же туре проиграла «Сан-Франциско».

Приняв вызов Джексона, Брайант на камеру пересчитал деньги.

«Филадельфия» (10–2) и «Даллас» (9–3) — соперники по дивизиону Восток НФК. Их матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало — в 4:20 мск.