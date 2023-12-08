Два бывших игрока НФЛ поспорили на 10 тысяч долларов, кто победит в матче «Даллас» — «Филадельфия»

Теги НФЛ Даллас Филадельфия Дешон Джексон Дез Брайант Американский футбол

Бывший ресивер «Филадельфия Иглс» Дешон Джексон предложил экс-принимающему «Даллас Каубойс» Дезу Брайанту поставить 10 тысяч долларов на победу своей команды в очной встрече.

Дез Брайант ранее поставил такую же сумму на победу «Далласа» в игре против «Сиэтла» в 13-м туре регулярки и выиграл. «Филадельфия» в том же туре проиграла «Сан-Франциско».

Приняв вызов Джексона, Брайант на камеру пересчитал деньги.

«Филадельфия» (10–2) и «Даллас» (9–3) — соперники по дивизиону Восток НФК. Их матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало — в 4:20 мск.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий