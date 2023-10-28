Тэннехилл не сыграет против «Атланты», «Теннесси» будет использовать сразу двух квотербеков-дублеров

Стартовый квотербек «Теннесси Тайтенс» Райан Тэннехилл не успел восстановиться от травмы голеностопа к матчу против «Атланта Фэлконс».

Главный тренер «Теннесси» Майк Врейбел подтвердил информацию о том, что команда использует в игре обоих квотербеков-дублеров — Малика Уиллиса и Уилла Левиса.

Как сообщает американская пресса, в стартовом составе должен выйти Левис, выбранный во втором раунде весеннего драфта. Для него это будет дебют в НФЛ.

Уиллис подменял Тэннехилла после травмы в предыдущем матче. Он был выбран в 3-м раунде драфта–2022 и отыграл на данный момент 3 матча в стартовом составе.

Матч «Теннесси» (2–4) — «Атланта» (4–3) пройдет в воскресенье. Начало матча в 20:00 мск.