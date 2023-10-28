Джастин Филдс пропустит вторую игру из-за травмы подряд

Стартовый квотербек «Чикаго Беарс» Джастин Филдс не сыграет в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс» из-за травмы большого пальца руки.

Как и на прошлой неделе, Филдса в стартовом составе заменит незадрафтованный агент Тайсон Бейджент.

В матче против «Лас-Вегаса» выпускник университета Шеферда Бейджент реализовал 21 из 29 передач на 162 ярда с тачдауном без перехватов.

Для Филдса это будет девятый пропущенный матч с тех пор, как он стал стартовым квотербеком команды в 3-м туре сезона–2021.

Матч «Лос-Анджелес Чарджерс» (2–4) — «Чикаго Беарс» (2–5) пройдет в воскресенье. Начало в 20:00 мск.