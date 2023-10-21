В стартовом составе «Чикаго» выйдет незадрафтованный квотербек из второго дивизиона НСАА

Квотербек «Чикаго Беарс» Джастин Филдс не примет участия в завтрашнем матче против «Лас-Вегас Рейдерс» из-за травмы большого пальца руки.

Вместо него в стартовом составе выйдет квотербек-новичок Тайсон Бейджент, который выходил на поле в игре против «Миннесоты» после травмы Филдса.

Бейджент не был выбран на драфте НФЛ. Он выступал за колледж Шеферда, чья футбольная команда играет во втором дивизионе НСАА.

Бейджент станет лишь четвертым за последние 20 лет квотербеком из второго дивизиона НСАА, которому доведется выйти в стартовом составе клуба НФЛ.

Несколько недель назад новичок обошел в иерархии квотербеков «Лас-Вегаса» опытного дублера Нейтана Питермана.

Отец игрока — Трэвис Бейджент, 19-кратный чемпион мира по арм-рестлингу.

Матч «Чикаго» — «Лас-Вегас» пройдет в воскресенье. Начало матча в 20:00 мск.