Брэди не верит, что кто-то сможет повторить его успехи в НФЛ

В последнем выпуске подкаста Let’s Go легендарный баскеболист Шакил О’Нил задал вопрос семикратному чемпиону Супербоула, кто будет «следующим Томом Брэди».

«Когда я смотрю на сегодняшних квотербеков, то Патрик Махоумс стоит особняком. «Чифс» проводят хорошую работу с тех пор, как он попал в стартовый состав. У него отличный тренер. Но надо делать это на протяжении долгого времени. Я делал это очень долго. Мне удавалось это каждый год, фактически каждый матч», — сказал Брэди.

Брэди отметил, что пропускал матчи лишь дважды — после дисквалификации по следам Дефлетгейта и из-за травмы крестообразных связок колена в 2008 году. И хотя не каждый матч был «идеальным», квотербек считает, что всегда выглядел на поле «как минимум, неплохо».

«Я не тащил команду назад. Таких парней сейчас мало», — сказал Брэди.

По мнению экс-квотербека, выносящие мяч самостоятельно квотербеки вряд ли смогут отыграть 20 сезонов в лиге.

«Такой стиль сокращает карьеру. Бегающие квотербеки долго не выдерживают. Поэтому не знаю, кто сможет отыграть 21 год. Я знаю, чего мне это стоило — очень многого. Конечно, амбициозных людей хватает, но многое должно сложиться в твою пользу. Мне это удалось только потому, что многие люди меня поддерживали физически, ментально и эмоционально», — заключил Брэди.

Том Брэди завершил карьеру в статусе рекордсмена по победам, матчам плей-офф, победам в Супербоуле, пасовым ярдам, пасовым тачдаунам и другим показателям.