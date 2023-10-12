The Athletic: владелец «Пэтриотс» уволит Беличика, если команда продолжит проигрывать

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик Роберт Крафт Американский футбол

Владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт может отправить в отставку главного тренера команды Билла Беличика в случае, если сохранится негативная динамика результатов. Об этом сообщает издание The Athletic.

«Есть мнение, что Билл Беличик на правах архитектора величайшей династии в истории НФЛ заслужил возможность уйти, когда сам того пожелает. Крафт это мнение не разделяет.

Крафт любит напоминать, что болел за «Пэтриотс» с юности, в самые темные для клуба времена. Но это не значит, что он готов и дальше их переживать. В последние годы он неоднократно указывал на отсутствие успеха в плей-офф после ухода Брэди. Крафт расстроен отсутствием результатов, если не сказать, что взбешен», — пишет инсайдер The Athletic Джефф Хоу.

«Пэтриотс» с результатом 1–4 занимают последнее место в дивизионе Восток АФК. Последние два матча команда проиграла с общим счетом 3–72.

Беличик возглавляет «Нью-Ингленд» с 2000 года. Он выиграл 6 Супербоулов.

С тех пор, как по итогам сезона–2019 команду покинул квотербек Том Брэди, «Пэтриотс» лишь раз вышли в плей-офф.

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1 комментарий

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Константин Ловков
А насколько там реально в тренере-то главная проблема?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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