Ламар Джексон: «Не знал, что популярен в Лондоне, пока меня не узнали на улице»

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон поделился ощущениями от пребывания в Лондоне перед матчем Международной серии игр НФЛ.

«Я не знал, что меня знают за рубежом, пока на улице не узнали. Ко мне подошли два парня и спросили «это ты Ламар?» с лондонским акцентом. Я подумал: «безумие, меня знают в Лондоне?». Мы с ними сфотографировалось. Было весело», — сказал Джексон.

Квотербек впервые сыграет в Великобритании.

Матч «Рейвенс» — «Тайтенс» станет третьим подряд в Лондоне в нынешнем сезоне. Игра пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 мск.