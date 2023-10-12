Киттла могут оштрафовать за демонстрацию оскорбительной надписи в адрес «Далласа»

Теги НФЛ Даллас Сан-Франциско происшествия Джордж Киттл Американский футбол

НФЛ в ближайшее время может финансово оштрафовать тайт-энда «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джорджа Киттла.

В матче против «Даллас Каубойс» в 5-м туре НФЛ Киттл после тачдауна одноклубника Джордана Мейсона показал зрителям футболку, надетую под игровую джерси, на которой было написано «Fuck Dallas».

Во время эфира на шоу Пэта Макафи Киттл заявил, что этот поступок был «отчасти вдохновлен» действиями бывшего игрока «Фотинайнерс» Гэри Пламмера, надевшего аналогичную футболку в финале конференции по итогам сезона–1994.

Штраф за сообщения персонального характера в НФЛ составляет $10,927.

Киттл в матче с «Далласом» набрал 3 тачдауна.

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