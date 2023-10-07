«Майами» обменял ресивера Чейза Клейпула из «Чикаго»

Теги НФЛ Майами Чикаго Чейз Клэйпул Американский футбол

Принимающий «Чикаго Беарс» Чейз Клейпул был обменян в «Майами Долфинс» вместе с выбором 7-го раунда драфта НФЛ. Взамен «Долфинс» отдали выбор в 6-м раунде драфта.

25-летний Клейпул провел в «Чикаго» меньше года после обмена из «Питтсбург Стилерс» за выбор во 2-м раунде драфта.

Неделю назад Клейпул высказал недовольство тем, как его используют в нападении команды, после чего его перевели на скамейку запасных.

«Майами» недавно поместил двух ресиверов Ривера Крэкрафта и Эрика Эзуканну в резерв для травмированных.

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