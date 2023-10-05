Главного тренера «Чикаго» могут уволить в случае поражения от «Вашингтона»

Сегодня ночью «Чикаго Беарс» на выезде сыграют с «Вашингтон Коммандерс» в рамках 5-го тура регулярного сезона НФЛ.

Известный спортивный журналист NBC Sports Питер Кинг рассказал, что в случае поражения «Беарс» главный тренер Мэтт Иберфлус может быть отправлен в отставку.

«Меня совсем не удивит некрасивое поражение, за которым последует отставка. Это не станет сюрпризом. Нельзя проигрывать 14 матчей подряд и считать, что твоя работа в безопасности», — рассказал Кинг.

В прошлом туре «Чикаго» уступил «Денверу» 28–31, пропустив 17 безответных очков в концовке игры.

Последний раз «Беарс» побеждали 14 октября 2022 года.

Матч «Коммандерс» — «Беарс» начнется в 03:15 мск.