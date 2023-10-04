«Чарджерс» обменяли корнербека Джей Си Джексона в «Нью-Ингленд»

Теги Нью-Ингленд НФЛ Лос-Анджелес Чарджерс Джей Си Джексон Американский футбол

Корнербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Джей Си Джексон обменян в «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Клубы обменяются выборами в поздних раундах драфта. Также будет переработан контракт игрока на нынешний сезон — «Нью-Ингленд» выплатит корнербеку $1.5 млн базового оклада, а «Чарджерс» заплатят остальную сумму, переведя ее в подъемные.

Причиной для обмена стала травма корнербека-новичка «Пэтриотс» Кристиана Гонзалеса. Он травмировал плечо и может пропустить остаток сезона.

Джексон подписал с «Чарджерс» 5-летний контракт на $82.5 млн в прошлое межсезонье, а до этого выступал 4 сезона за «Пэтриотс».

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