«Чарджерс» обменяли корнербека Джей Си Джексона в «Нью-Ингленд»

Корнербек «Лос-Анджелес Чарджерс» Джей Си Джексон обменян в «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Клубы обменяются выборами в поздних раундах драфта. Также будет переработан контракт игрока на нынешний сезон — «Нью-Ингленд» выплатит корнербеку $1.5 млн базового оклада, а «Чарджерс» заплатят остальную сумму, переведя ее в подъемные.

Причиной для обмена стала травма корнербека-новичка «Пэтриотс» Кристиана Гонзалеса. Он травмировал плечо и может пропустить остаток сезона.

Джексон подписал с «Чарджерс» 5-летний контракт на $82.5 млн в прошлое межсезонье, а до этого выступал 4 сезона за «Пэтриотс».