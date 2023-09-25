Дерек Карр заработал растяжение плечевого сустава

Стартовый квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр не сумел доиграть до конца матч 3-го тура регулярного сезона НФЛ из-за растяжения акромиально-ключичного сустава.

Карр получил травму в третьей четверти во время сэка, после чего покинул поле.

Рентген показал отсутствие дополнительных повреждений, поэтому травма не завершит сезон для Карра досрочно. Сроки восстановления станут известны позже.

Вместо Карра матч доиграл дублер Джеймис Уинстон.

Дерек Карр присоединился к «Сейнтс» в это межсезонье после 9 сезонов в «Рейдерс». Он подписал 4-летний контракт на $150 млн.