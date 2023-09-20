Брэди прокомментировал возможность подписания контракта с «Джетс»

Теги Нью-Йорк Джетс Том Брэди Американский футбол

Завершивший карьеру квотербек Том Брэди ответил на вопрос ведущего подкаста Let’s Go, рассматривал ли он вариант присоединения к «Нью-Йорк Джетс».

«Следующий вопрос. Вы и так знаете. Мне нравится общаться с вами по понедельникам и вообще то, что у нас есть», — ответил Брэди.

Брэди — регулярный участник и соведущий подкаста Let’s Go.

«Нью-Йорк Джетс» потеряли на весь сезон из-за травмы ахилла стартового квотербека Аарона Роджерса. Следующий матч с Заком Уилсоном команда проиграла.

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