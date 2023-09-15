Стадион «Тоттенхэма» получил статус «дома НФЛ в Великобритании»
Национальная футбольная лига и «Тоттенхэм» объявили о расширении сотрудничества вплоть до сезона–2029/2030.
В рамках соглашения стадион «Тоттенхэма» получит официальный статус дома НФЛ в Великобритании.
В ближайшие 7 лет на арене клуба АПЛ будут проходить минимум по 2 игры регулярного сезона НФЛ в год.
Стадион «Тоттенхэм Хотспур» был специально сконструирован таким образом, чтобы принимать матчи по американскому футболу. С 2019 года здесь провели матчи 12 команд НФЛ.
8 октября здесь сыграют «Джексонвилл Джегуарс» и «Баффало Биллс», а 15 октября — «Балтимор Рейвенс» и «Теннесси Тайтенс».
Средняя посещаемость матчей НФЛ на этой арене превышает показатель в 60 тысяч человек.
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