Владельца «Баффало Биллс» обвинили в расизме

Теги НФЛ Баффало Даллас происшествия Американский футбол

Журналист Джим Троттер подал в суд на НФЛ, обвинив владельца клуба «Баффало Биллс» Терри Пегула в расистских и оскорбительных комментариях.

В иске говорится, что в 2020 во время онлайн-конференции с журналистами Пегула оценил движение Black Lives Matter следующим образом: «Если чернокожим футболистам здесь не нравится, пусть едут в Африку и посмотрят, насколько там плохо».

Также Троттер упоминает разговор с владельцем «Даллас Каубойс» Джерри Джонсом. На вопрос, почему в клубах НФЛ так мало чернокожих руководителей, Джонс якобы ответил: «Если черные так думают, пусть купят свою команду и назначают кого хотят».

Пегула и Джонс отказались от комментариев, их представители опровергли информацию, представленную в иске.

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2 комментария

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Bashibuzuck
И в чем Пегула не прав?🤨
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memphis
«Заявление, приписываемое мне в жалобе г-на Троттера, является абсолютно ложным. Я в ужасе от того, что кто-то может связать меня с обвинениями такого рода, — сказала Пегула. — Расизму нет места в нашем обществе, и мне лично противно, что мое имя связано с этой жалобой».

Ситуацию также прокомментировал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Он рассказал Эллиотту Фридману и Джеффу Мареку, что впервые узнал об иске Троттера во вторник утром.

«Мне, судя по моему опыту общения с Терри в течение долгого времени, это определенно показалось бы совершенно нехарактерным. Он никогда бы этого не сказал», - сказал Дейли.
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