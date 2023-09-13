Владельца «Баффало Биллс» обвинили в расизме

Журналист Джим Троттер подал в суд на НФЛ, обвинив владельца клуба «Баффало Биллс» Терри Пегула в расистских и оскорбительных комментариях.

В иске говорится, что в 2020 во время онлайн-конференции с журналистами Пегула оценил движение Black Lives Matter следующим образом: «Если чернокожим футболистам здесь не нравится, пусть едут в Африку и посмотрят, насколько там плохо».

Также Троттер упоминает разговор с владельцем «Даллас Каубойс» Джерри Джонсом. На вопрос, почему в клубах НФЛ так мало чернокожих руководителей, Джонс якобы ответил: «Если черные так думают, пусть купят свою команду и назначают кого хотят».

Пегула и Джонс отказались от комментариев, их представители опровергли информацию, представленную в иске.