Джамарр Чейз — о матче с «Браунс»: «Мы проиграли каким-то эльфам»

Теги НФЛ Цинциннати Джамарр Чейз Американский футбол

Ресивер «Цинциннати Бенгалс» Джамарр Чейз перед матчем с «Кливленд Браунс» назвал соперников «эльфами».

Эльф Брауни — один из талисманов «Кливленда». Его изображение нанесено в центре поля на домашнем стадионе «Браунс».

После поражения со счетом 3–24 Чейза спросили о предматчевом комментарии.

«Я расстроен, поскольку назвал их эльфами, и выходит, что мы проиграли каким-то эльфам. Я зол. Если у них проблемы с тем, что я говорю, значит они мягкие», — сказал Чейз.

В игре с «Браунс» Чейз поймал 1 передачу на 2 ярда.

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