Самый высокооплачиваемый квотербек НФЛ установил антирекорд по числу пасовых ярдов за матч

Теги НФЛ Цинциннати Джо Бурроу Американский футбол

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу в матче против «Кливленд Браунс» набрал 82 пасовых ярда. Это худший показатель в его карьере.

Бурроу из-за травмы пропустил тренировочный лагерь и предсезонку. На протяжении всего матча в Кливленде шел дождь.

Квотербек «Бенгалс» реализовал 14 из 31 передачи без тачдаунов и перехватов. Его коллега из «Браунс» Дешон Уотсон отдал 16 точных передач из 29 на 154 ярда с тачдауном и перехватом.

На прошлой неделе Бурроу подписал с «Бенгалс» 5-летний контракт на $275 млн и стал самым высокооплачиваемым игроком в НФЛ.

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