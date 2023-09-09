Махоумс встал на защиту ресивера «Чифс», выронившего несколько передач в дебютном матче

Теги НФЛ Канзас-Сити Патрик Махоумс Американский футбол

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс прокомментировал игру своего одноклубника Кадэриуса Тоуни, совершившего несколько дропов в игре с «Детройт Лайонс».

«Я верю в КТ. Он пропустил большую часть тренировочного лагеря. Не всегда всё складывается в твою пользу. Конечно, он хотел бы поймать те несколько передач в игре, но я верю, что он будет тем самым игроком, на которого я буду бросать в ключевые моменты игры, и он совершит приём и выиграет для нас матч, как это было в прошлом году. Уверен, что проблема с дропами будет решена», — заявил Махоумс.

За матч с «Лайонс» Тоуни поймал лишь одну передачу из пяти. Другой ресивер Скай Мур не поймал ни один пас из трех в его сторону.

«Чифс» уступили «Лайонс» со счетом 20–21.

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