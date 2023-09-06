Первый открытый футболист-гей в НФЛ завершил карьеру

Лайнбекер Карл Нассиб объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

В 2021 году Нассиб совершил каминг-аут и тем самым стал первым действующим игроком-геем в НФЛ.

Последним клубом 30-летнего защитника стала «Тампа-Бэй». В прошлом году он сыграл в 13 матчах, сделал 3.5 сэка и подобрал фамбл.

Всего за карьеру Нассиб оформил 25.5 сэка.

Первым выбранным на драфте НФЛ футболистом-геем стал Майкл Сэм, однако он не играл в регулярном сезоне, а лишь участвовал в тренировочных лагерях «Сент-Луис Рэмс» и «Даллас Каубойс».