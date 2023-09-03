Дейон Сандерс с победы дебютировал в роли главного тренера «Колорадо Баффалос»

Двукратный чемпион Супербоула, член Зала славы НФЛ Дейон Сандерс провел первый матч в качестве главного тренера футбольной команды университета Колорадо.

«Колорадо Баффалос» одержали победу над фаворитами из Техасского христианского университета со счетом 45–42. Перед этой игрой ТХУ занимал 17-е место в рейтинге сильнейших студенческих команд по версии Associated Press, «Колорадо» прошлый сезон завершил с результатом 1–11.

Сын Дейона Сандерса Шедер дебютировал в роли стартового квотербека «Колорадо». За матч он набрал 510 пасовых ярдов, что стало рекордом за всю историю университета Колорадо. Также Шедер Сандерс реализовал 38 из 47 передач и бросил 4 тачдауна без перехватов.

Дейон Сандерс возглавил «Колорадо» в декабре прошлого года после трех сезонов во главе команды из колледжа Джексон Стейт.