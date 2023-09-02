Защитник «Сиэтла» Джамал Адамс не сыграет с «ЛА Рэмс»

Теги Сиэтл травмы Лос-Анджелес Рэмс Джамал Адамс Американский футбол

Сейфти «Сиэтл Сихокс» Джамал Адамс не примет участия в первой игре регулярного сезона против «Лос-Анджелес Рэмс». Об этом сообщил главный тренер команды Пит Кэрролл.

Адамс пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы четырехглавой мышцы бедра. 24 августа он был помещен в список травмированных и с тех пор полноценно не тренировался.

Защитник перешел в «Сиэтл» в результате обмена из «Нью-Йорк Джетс» в июле 2020 года. За три сезона в новой команде он провел 25 матчей, оформил 9.5 сэка и сделал 2 перехвата.

В марте «Сихокс» подписали на позицию Адамса бывшего игрока «Нью-Йорк Джайентс» Джулиана Лава.

Матч «Сиэтл Сихокс» — «Лос-Анджелес Рэмс» пройдет в следующее воскресенье. Начало — в 23:25 мск.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий