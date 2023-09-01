Ресивер «ЛА Рэмс» Купер Капп не успел в срок восстановиться от травмы

Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей заявил, что восстановление ресивера Купера Каппа займет больше времени, чем изначально предполагали врачи.

Капп повредил заднюю поверхность бедра на тренировке 1 августа. На прошлой неделе он вернулся к тренировочному процессу и сказал, что будет готов к первой игре регулярного сезона.

«Есть разница между тем, чтобы вернуться на поле и тем, чтобы вернуться к своей нормальной игре. Мы хотим, чтобы Купер Капп играл по-настоящему. Будет ли это 10 сентября или позже, мы продолжим следить за его состоянием и контролировать то, что поддается контролю», — отметил Маквей.

Самый ценный игрок Супербоула–56, Капп пропустил последние 8 матчей прошлой регулярки из-за растяжения голеностопа. Он закончил сезон с 75 приемами на 812 ярдов и 6 тачдаунами.

В сезоне–2021 Капп собрал «тройную корону», став лидером НФЛ по приемам мяча (145), ярдам на приеме (1,947) и тачдаунам (16).