НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс» и другие матчи

Теги результаты НФЛ Нью-Йорк Джайентс Баффало Цинциннати Джэксонвилл Канзас-Сити Даллас Филадельфия Сан-Франциско Американский футбол

22-23 января пройдут матчи дивизионного раунда в плей-офф НФЛ. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс».

Национальная футбольная лига

Дивизионный раунд

22 января

Канзас-Сити – Джэксонвилл – 0.30

 

ФиладельфияНью-Йорк Джайентс – 4.15

 

Баффало – Цинциннати – 23.00

 

23 января

Сан-ФранцискоДаллас – 2.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НФЛ горячее время – разгоняется плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать

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1 комментарий

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Бродяга-симпатяга
Поболею за Джайнтс и Даллас
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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