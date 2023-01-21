НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс» и другие матчи

22-23 января пройдут матчи дивизионного раунда в плей-офф НФЛ. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс».

Национальная футбольная лига

Дивизионный раунд

22 января

– Джэксонвилл – 0.30

– – 4.15

Баффало – Цинциннати – 23.00

23 января

– – 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НФЛ горячее время – разгоняется плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать