НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс» и другие матчи
22-23 января пройдут матчи дивизионного раунда в плей-офф НФЛ. «Канзас-Сити» сыграет с «Джэксонвиллом», «Филадельфия» против «Нью-Йорк Джайентс».
Национальная футбольная лига
Дивизионный раунд
22 января
Канзас-Сити – Джэксонвилл – 0.30
Филадельфия – Нью-Йорк Джайентс – 4.15
Баффало – Цинциннати – 23.00
23 января
Сан-Франциско – Даллас – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В НФЛ горячее время – разгоняется плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать
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