Бывший игрок НФЛ Райан Маллет утонул во Флориде в возрасте 35 лет

Теги Нью-Ингленд НФЛ Балтимор Хьюстон происшествия Райан Маллет Американский футбол

Бывший квотербек клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) Райан Маллет утонул в Дестине, штат Флорида.

Спортсмену было 35 лет. Спасатели вытащили его из воды у берега Галф Шор Драйв и попытались оказать первую помощь, но безуспешно.

Маллет выступал за команды «Нью‑Ингленд Пэтриотс» (2011–2013), «Хьюстон Тексанс» (2014–2015) и «Балтимор Рэйвенс» (2015–2017). За свою карьеру в НФЛ он сыграл 21 матч.

«Наши мысли с семьей Маллетта, его бывшими партнерами по команде и всеми, кто оплакивает его уход», – говорится в заявлении «Нью‑Ингленд Пэтриотс».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий