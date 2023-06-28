Бывший игрок НФЛ Райан Маллет утонул во Флориде в возрасте 35 лет

Бывший квотербек клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) Райан Маллет утонул в Дестине, штат Флорида.

Спортсмену было 35 лет. Спасатели вытащили его из воды у берега Галф Шор Драйв и попытались оказать первую помощь, но безуспешно.

Маллет выступал за команды «Нью‑Ингленд Пэтриотс» (2011–2013), «Хьюстон Тексанс» (2014–2015) и «Балтимор Рэйвенс» (2015–2017). За свою карьеру в НФЛ он сыграл 21 матч.

«Наши мысли с семьей Маллетта, его бывшими партнерами по команде и всеми, кто оплакивает его уход», – говорится в заявлении «Нью‑Ингленд Пэтриотс».