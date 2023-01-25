НФЛ. Плей-офф. «Сан-Франциско» сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с «Канзас-Сити»

Теги результаты НФЛ Цинциннати Канзас-Сити Филадельфия Сан-Франциско Американский футбол

29 и 30 января пройдут финалы конференций в НФЛ. «Сан-Франциско» сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с «Канзас-Сити».

Национальная футбольная лига

Финал конференций

29 января

Сан-ФранцискоФиладельфия – 23.00

 

30 января

ЦинциннатиКанзас-Сити – 2.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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usen
Все четыре команды для меня нейтральны, так что притоплю за Бенгалс 🐯 Надеюсь, обе игры крутые будут, предыдущий раунд довольно предсказуемым получился
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Gornostaev
Интересно, что за таинственные "другие матчи"? Анонсируйте поподробней, это ведь про мультивселенную, да? 😂
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+2
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