НФЛ. Плей-офф. «Сан-Франциско» сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с «Канзас-Сити»

29 и 30 января пройдут финалы конференций в НФЛ. « » сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с « ».

Национальная футбольная лига

Финал конференций

29 января

30 января

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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