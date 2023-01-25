НФЛ. Плей-офф. «Сан-Франциско» сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с «Канзас-Сити»
29 и 30 января пройдут финалы конференций в НФЛ. «Сан-Франциско» сыграет с «Филадельфией», «Цинциннати» встретится с «Канзас-Сити».
Финал конференций
29 января
Сан-Франциско – Филадельфия – 23.00
30 января
Цинциннати – Канзас-Сити – 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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