Стали известны дополнительные детали нового контракта Кайлера Мюррея и «Кардиналс». В соглашение включено обязательное требование проводить не менее 4-х часов на самостоятельном обучении в течение каждой игровой недели по ходу сезона НФЛ кроме байвика.

В понятие самостоятельного обучения входит изучение материалов, предоставленных командой. В списке таких материалов будут как печатные документы, так и электронные – с возможностью изучения через iPad или аналогичные электронные устройства. Время обязательных собраний с тренерским штабом при этом не засчитываются в персональной обязательной части.

сообщает, что время самостоятельных занятий не будет засчитываться, если материал будет отображаться на планшете, но при этом Мюррей не будет изучать сам материал или будет заниматься любой отвлеченной деятельностью, параллельно с изучением учебных данных. Вероятно квотербек также одобрил условие наличия специальных технических средств для реализации такого контроля.