Сын основателя Walmart купит клуб НФЛ «Денвер Бронкос» за $4,65 млрд. Это рекорд для североамериканского спорта

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Клуб «Денвер Бронкос», выступающий в Национальной футбольной лиге (НФЛ), продан за рекордную в истории североамериканского спорта сумму. 

Новыми владельцами станут семейная группа Уолтон-Пеннер, которую возглавляет бывший глава Walmart и сын основателя компании Сэма Уолтона Роб Уолтон, его дочь Керри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер, а также председатель совета директоров Starbucks Corp. Меллоди Хобсон.

Они заплатят за клуб $4,65 млрд – это рекорд для североамериканского спорта. Для закрытия сделки потребуется от 60 до 90 дней. 

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