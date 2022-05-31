25-летний игрок клуба НФЛ Джефф Глэдни погиб в автомобильной аварии

Игрок клуба «Аризона Кардиналс» Джефф Глэдни погиб в ДТП.

Трагедия случилась накануне в округе Даллас, штат Техас. По предварительным данным, автомобиль спортсмена превысил скорость и задел впереди идущую машину. Потеряв управление, он врезался в заграждение и перевернулся.

Вместе с 25-летним Глэдни также погибла находившаяся с ним женщина. Пассажиры и водитель второго авто не пострадали.

«Аризона» выступает в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Глэдни перешел в команду в этом году, ранее он играл за «Миннесоту Вайкингс».