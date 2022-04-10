Грузовик насмерть сбил 24-летнего квотербека «Питтсбурга» Дуэйна Хаскинса

Теги НФЛ Питтсбург происшествия Дуэйн Хаскинс Американский футбол

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Дуэйн Хаскинс погиб в Южной Флориде.

24-летнего игрока в американский футбол сбил грузовик, когда Хаскинс пересекал шоссе. Спортсмен скончался на месте происшествия.

Хаскинс приехал в Южную Флориду, чтобы тренироваться с другими квотербеками команды.

В 2019-м Хаскинс был выбран на драфте под 15-м номером, он попал в «Вашингтон Редскинс», где провел два сезона. В январе 2021-го квотербек подписал контракт с «Питтсбургом», первый сезон в новой команде он провел в качестве запасного.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные