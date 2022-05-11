Том Брэди станет экспертом канала Fox Sports после завершения карьеры. Сумма контракта – $375 млн за 10 лет

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди станет экспертом телеканала Fox Sports после завершения спортивной карьеры.

Как сообщает The New York Post, спортсмену предложили 10-летний контракт на общую сумму в 375 млн долларов.

Сейчас 44-летний Брэди выступает за команду «Тампа-Бэй». Он считается одним из лучших игроков в истории американского футбола.

За 22 сезона в НФЛ спортсмен пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

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