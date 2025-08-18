Мужская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с Беларусью

Мужская сборная России по волейболу сыграет два товарищеских матча с Беларусью.

Игры пройдут в Одинцове 29 и 30 августа.

Перед матчами российская команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа. На него Константин Брянский вызвал следующих волейболистов: