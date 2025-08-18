Мужская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с Беларусью
Мужская сборная России по волейболу сыграет два товарищеских матча с Беларусью.
Игры пройдут в Одинцове 29 и 30 августа.
Перед матчами российская команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа. На него Константин Брянский вызвал следующих волейболистов:
связующие – Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»)
диагональные – Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»)
доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба – «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»)
центральные блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»)
либеро – Илья Федоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВФВ
