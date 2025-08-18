0

Мужская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с Беларусью

Мужская сборная России по волейболу сыграет два товарищеских матча с Беларусью.

Игры пройдут в Одинцове 29 и 30 августа.

Перед матчами российская команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа. На него Константин Брянский вызвал следующих волейболистов: 

  • связующие – Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»)

  • диагональные – Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»)

  • доигровщики – Антон Семышев, Денис Богдан (оба – «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»)

  • центральные блокирующие – Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»)

  • либеро – Илья Федоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВФВ
logoсборная России по волейболу
logoсборная Беларуси
товарищеские матчи
logoДмитрий Волков
logoДенис Богдан
logoПавел Панков
logoАнтон Семышев
Евгений Баранов
Роман Порошин
Максим Сапожков
Павел Тетюхин
Илья Федоров
logoИлья Власов
logoИльяс Куркаев
Константин Брянский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Российские волейболистки вновь обыграли команду Беларуси в товарищеском матче
вчера, 15:29
Российские волейболистки обыграли сборную Беларуси в товарищеском матче
16 августа, 16:21
Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили сбор в Белгороде в связи с оперативной обстановкой
1815 августа, 11:58
Двух вьетнамских волейболисток дисквалифицировали с чемпионата мира среди девушек до 21 года. Они провалили гендерный тест
8913 августа, 09:44
Лига наций. Польша обыграла Италию в финале, Бразилия одолела Словению в матче за 3-е место
23 августа, 13:34
Нижегородский волейбольный клуб АСК переименовали в «Горький»
63 августа, 07:40Фото
Лига наций. 1/2 финала. Италия обыграла Словению, Бразилия уступила Польше
12 августа, 19:19
Лига наций. 1/4 финала. Польша обыграла Японию, Франция уступила Словении, другие результаты
331 июля, 12:28
Олимпийский чемпион Сергей Гранкин возобновил карьеру игрока в 40 лет. Он будет выступать за португальский «Спортинг»
728 июля, 19:24
Всероссийская федерация волейбола планирует провести в России турнир с участниками чемпионата мира
28 июля, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость