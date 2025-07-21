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  • Лешуков о финале пляжного Кубка России: «Честно говоря, чемпионаты мира нервно отдыхают в сторонке. Такой стадион и отдача болельщиков – настоящий восторг»
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Лешуков о финале пляжного Кубка России: «Честно говоря, чемпионаты мира нервно отдыхают в сторонке. Такой стадион и отдача болельщиков – настоящий восторг»

Илья Лешуков сравнил атмосферу на Кубке России и ЧМ по пляжному волейболу.

Накануне Лешуков и Олег Стояновский победили в финале Кубка России, обыграв кубинцев Нослена Амаро Диаса и Хорхе Луиса Алайо. Заключительные матчи прошли на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

«Честно говоря, чемпионаты мира нервно отдыхают в сторонке, такой стадион и такая отдача болельщиков – настоящий восторг», – заявил Лешуков.

Тренер чемпионов Вячеслав Нирка также высоко оценил атмосферу на турнире.

«Я хочу сказать многократное спасибо Питеру. Локация сумасшедшая! Зрители фантастические! Мировой тур даже близко не стоит! Хочу сказать спасибо Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) за то, что привезли этих ребят и дали нам столько эмоций. Хочу сказать спасибо и парням, что они все-таки вспомнили, как это все делается», – сказал Нирка.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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