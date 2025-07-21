Пляжный волейбол. Финал Кубка России. Стояновский и Лешуков в финале обыграли кубинцев Диаса и Алайо, Макрогузова и Шевцова выиграли женский турнир
Стали известны победители финала Кубка России по пляжному волейболу.
Заключительные матчи прошли 20 июля в Санкт-Петербурге.
Финал Кубка России
Санкт-Петербург
Мужчины
Финал
Олег Стояновский / Илья Лешуков – Нослен Амаро Диас / Хорхе Луис Алайо (Куба) – 2:0 (21:14, 21:18)
Матч за третье место
Федор Сабаев / Дмитрий Веретюк – Максим Сиволап / Тарас Мыськив – 2:1 (21:13, 21:18, 15:9)
Женщины
Финал
Надежда Макрогузова / Екатерина Шевцова – Мария Егорова / Мария Лазуренко – 2:1 (21:15, 13:21, 15:8)
Матч за третье место
Елизавета Лудкова / Арина Ряжнова – Елизавета Макарова / Дарья Мастикова – 2:0 (21:16, 21:14)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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