Лига наций (жен). Бразилия обыграла Турцию, Франция уступила США на тай-брейке, Италия победила Китай, другие результаты
Италия победила Китай, Бразилия одолела Турцию в женской Лиге наций по волейболу.
22 июня прошли очередные матчи турнира.
Женщины
22 июня
Гонконг, Китай
Болгария – Таиланд – 3-2 (26:24, 25:13, 21:25, 22:25, 15:9)
Чехия – Япония – 0-3 (22:25, 17:25, 20:25)
Китай – Италия – 0-3 (21:25, 30:32, 11:25)
Стамбул, Турция
Бельгия – Канада – 3-2 (22:25, 25:13, 21:25, 25:22, 18:16)
Южная Корея – Доминиканская Республика – 2-3 (25:19, 17:25, 25:19, 20:25, 14:16)
Турция – Бразилия – 1-3 (18:25, 25:23, 23:25, 15:25)
Белград, Сербия
Германия – Нидерланды – 2-3 (23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 10:15)
Франция – США – 2-3 (22:25, 24:26, 25:20, 25:21, 13:15)
Сербия – Польша – 1-3 (25:22, 22:25, 22:25, 23:25)
Турнирное положение: Италия – 8 побед – 0 поражений (22 очка), Польша – 7-1 (21), Бразилия – 7-1 (20), Турция – 7-1 (19), Япония – 6-2 (18), Китай – 5-3 (15), Германия – 4-4 (14), США – 4-4 (11), Чехия – 4-4 (10), Доминиканская Республика – 4-4 (9), Нидерланды – 3-5 (10), Франция – 3-5 (10), Болгария – 3-5 (9), Бельгия – 3-5 (8), Канада – 2-6 (5), Таиланд – 1-7 (5), Южная Корея – 1-7 (4), Сербия – 0-8 (5).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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