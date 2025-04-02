Российские волейболистки Акимова и Толок выиграли Кубок ЕКВ в составе итальянского клуба

Российские волейболистки Акимова и Толок выиграли Кубок ЕКВ за клуб из Италии.

Итальянская «Новара » обыграла румынский клуб «Альба-Блаж» в финале Кубка ЕКВ и завоевала трофей.

В первом матче итальянская команда выиграла со счетом 3-1 (25:12, 25:20, 20:25, 25:17), во втором – со счетом 3-0 (30:28, 25:17, 28:26).

В составе «Новары» выступают россиянки Вита Акимова и Татьяна Толок. Акимова перешла в итальянский клуб в 2023 году, Толок – в 2024-м.

Акимова и Толок дважды выигрывали Кубок России в составе казанского «Динамо – Ак Барс», Толок еще и является чемпионкой России в составе этого клуба.