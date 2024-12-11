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Волейболистка Толок о переходе в итальянскую «Новару»: «Всегда знала, что буду играть в топ-клубе, а затем и за границей. Вопрос был лишь – когда»

Волейболистка Татьяна Толок рассказала о переходе в итальянский клуб «Новара».

В России Толок выступала за «Динамо-Ак Барс» из Казани и калининградский «Локомотив».

– «Новара» была единственным клубом, который сделал тебе предложение?

– Нет, не единственным. Но скажу, почему выбрала этот клуб. Они делали мне предложение, когда я еще играла в Казани, мне было лет 15-16. Но в тот момент я отказалась. И тогда, не знаю почему, «Новара» мне очень сильно приглянулась. Я следила за ними в соцсетях, смотрела их матчи.

И у них настрой внутри команды – семейный. Это очень важно для меня, когда внутри команды есть такая семейная атмосфера. Это круто, не во всех клубах такое есть. Поэтому я для себя решила, что если «Новара» по-прежнему будет во мне заинтересована, то первым делом я выберу ее, – сказала спортсменка. 

«Еще когда в Нижнем Новгороде за спортивную школу играла, уже знала, что придет тот момент, когда я смогу уехать за границу. Знала, что это будет. Вопрос был лишь «Когда?»

Всегда знала, что буду играть в топ-клубе, а затем и за границей. И когда стала профессионально заниматься волейболом и переехала в Казань, вот тогда пришел момент задать себе этот вопрос — когда я это хочу сделать?» – добавила Толок. 

«И итальянский, и российский чемпионаты – сильные. Но они просто разные. Российский – это больше высокорослых игроков, про высокий и мощный волейбол. Итальянский – это больше про скорость, защиту. В принципе, как я думала, так и получилось.

Помню, когда был первый товарищеский матч, я просто в первом розыгрыше не успевала следить за мячом – настолько все было быстро. Конечно, через розыгрыш-два ты привыкаешь к этому темпу. Но в первый момент я стояла и думала, куда мне крутить головой и куда смотреть.

Поэтому мои ожидания оправдались. Здесь очень быстрый и скоростной волейбол, очень интересный, много защиты. Интересно как игрокам, так и болельщикам», – приводит слова Толок «Чемпионат». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
Новара
logoсборная России жен
Татьяна Толок
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