Волейболист Сапожков: «Моя заветная мечта – выиграть золото Олимпийских игр. Надеюсь, в скором времени мы вернемся в международные турниры»
На данный момент российские команды не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).
– Как думаете, если бы российские клубы сейчас могли выступать на международных турнирах, например, в Лиге чемпионов, какой результат они бы показывали?
– Даже не знаю, потому что российские команды уже очень давно не выступали на международном уровне. Сложный вопрос, на самом деле.
– Вообще следите ли за новостями о допуске? Есть ли у вас надежда на скорое возвращение российского волейбола на международные старты?
– Просто ожидание. Я не слежу, просто надеюсь, что в скором времени мы вернемся в международные турниры.
– Сборная России под руководством главного тренера «Динамо» Константина Брянского готова вернуться к мировым соревнованиям в любой момент?
– Моя заветная мечта – выиграть золото Олимпийских игр. Она сопровождает меня с самого начала занятий волейболом. Мой первый выезд на соревнования из родного города был в 13 лет, и я уже тогда понимал, что связал свою жизнь с профессиональным спортом, и, если нужно чего-то достигать, то максимально, это должна быть олимпийская медаль обязательно.
– То есть сборная России для вас – это важно?
– Да, это очень важно, – ответил диагональный сборной России и московского «Динамо».
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