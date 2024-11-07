Капитан «Белогорья» Тетюхин: «Мы никогда не забудем, что мы из Белгорода. Ждем возвращения домой»

Волейболист Павел Тетюхин рассчитывает, что его клуб сможет вернуться в Белгород.

Тетюхин – капитан «Белогорья». Сейчас команда временно проводит домашние матчи в Туле.

– Последние два сезона «Белогорье» не играет на родной площадке. Насколько для Тулы команда стала родной?

– Свои тульские болельщики, конечно, есть. Они действительно стали переживать за команду, приходят на матчи, поддерживают, воспринимают нас как своих. Это для нас было приятной неожиданностью, что и в другом городе могут так болеть и принимать команду. Для них же должно быть все равно, кто играет – Белгород или Казань, но мы чувствуем поддержку.

Тем не менее, при всей моей благодарности и любви к Туле, белгородского болельщика мы очень ждем и ту домашнюю атмосферу, когда все свои люди собираются болеть за команду. Мы ждем возвращения домой. Как Сергей Юрьевич (Тетюхин) говорил, что при первой возможности поедем в Белгород.

Спасибо Туле, что нас так принимают и помогают. Там все условия волейбольного характера созданы, болельщики приходят. Но мы никогда не забудем, что мы из Белгорода.

– Как часто сейчас бываете в Белгороде?

– Лично я был в межсезонье в последний раз. По сезону нет времени ездить, даже учитывая небольшое расстояние. Да и нет большой причины, чтобы туда ехать. Все-таки обстановка там сейчас не самая безопасная. Поэтому приезжать на один день ради каких-то дел совсем не стоит того. Летом был. Увиделся с бабушками, дедушками, друзьями. Семья по-прежнему живет там.

– Вы говорили, что не одобряете этот выбор родных. Пытались переубедить?

– Я пытался свои аргументы привести, почему стоит это делать. В ответ услышал аргументы, почему не стоит. Мы поговорили, услышали друг друга, но, наверное, все остались при своем мнении. Моим главным аргументом была безопасность. Потому что у них переживания как такового нет, а у меня оно, конечно, имеется. Такое ощущение тревоги тяжело описать словами.

– Когда увидели фото, на котором отец (Сергей Тетюхин – Спортс’‘) собирает осколки снарядов с крыши дома, что почувствовали?

– Все же увидели только этот кадр. Но мы знали, что осколки падают на территорию дома. Он собирал осколки и до этого. Мама тоже, когда ходила с собаками гулять, убирала их по территории. Просто получилось, что именно мамина фотография папы на крыше чуть-чуть завирусилась в интернете.

Конечно, со стороны это все смотрится диковато. Но это их дом и их решение. Поэтому любое решение, которое я даже не поддерживаю, все равно понимаю и отношусь с уважением, – рассказал Павел Тетюхин.