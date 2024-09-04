Суперкубок России. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо»
Сегодня в Казани пройдет матч за Суперкубок России по волейболу
В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета». Также следить за игрой можно на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Суперкубок России по волейболу
Мужчины
Зенит-Казань – Динамо Москва – 20:00 мск
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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