Суперкубок России. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо»

Сегодня в Казани пройдет матч за Суперкубок России по волейболу

В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета». Также следить за игрой можно на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Суперкубок России по волейболу Мужчины Зенит-Казань – Динамо Москва – 20:00 мск