«Не было огромного скачка после Олимпиады. Можно было распиарить волейбол». Волков об эффекте от Лондона-2012

Теги Александр Волков сборная России по волейболу Сергей Тетюхин Лондон-2012 олимпийский волейбольный турнир Волейбол

Олимпийские чемпионы по волейболу считают, что эффект от победы мог бы быть большим.

Мужская сборная России по волейболу в финале Игр 2012 года, проходивших в Лондоне, взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

«Не было такого, что после Олимпиады мы сделали огромный скачок. Хотя можно было больше распиарить волейбол, как мне кажется. Больше на телевидение приглашать ребят, участвовавших в Олимпиаде. Больше рекламы использовать. Сделать волейбол более популярным за счет медийности игроков. Этого, наверное, не произошло. Хотя у нас по стране очень хорошая узнаваемость, как минимум за счет нашего роста.

Во многих городах многие люди подходят и говорят: «Спасибо за Лондон». Благодарят. Я всегда говорю: «Спасибо вам, что вы болели». Особенно тем, кто болел до конца, а не выключил телевизор при 0:2, такие тоже были», – с улыбкой сказал Александр Волков в сериале «Главные победы».

«Мне кажется, что можно было больше внимания уделить каким-то регионам, наверное. Повозить олимпийских чемпионов. Как идея – раз в месяц олимпийский чемпион должен поехать в какой-то город, пообщаться просто с молодежью, с детьми. Когда они могут просто с тобой поговорить, подергать тебя, поздороваться, пообщаться, сфотографироваться, это дает понимание, что олимпийский чемпион – обычный, такой же человек, это не космические люди», – поделился мыслями Сергей Тетюхин.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

15 комментариев
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да... я удивляюсь, как не хайпанули на той великой победе... ведь можно было даже фильм снять. ведь матч по факту был легендарным как по сюжету, так и по накалу страстей.
+16
0
+16
У нас под любительский волейбольный турнир в Норильске Хтея привозили. Вопрос не в волейболе, а в спорте в целом. В Питере в советское время была 17 гандбольных школ. Сейчас - 3. Я думаю, что так и в других видах спорта.
+7
0
+7
Ну на уроках физкультуры в школы он популярен.
+3
0
+3
Ответ Алексей Куликов
да... я удивляюсь, как не хайпанули на той великой победе... ведь можно было даже фильм снять. ведь матч по факту был легендарным как по сюжету, так и по накалу страстей.
Дык, очень просто. Здесь все делается по указке сверху. Сняли документальный фильм после победы, показали федеральному каналу, там же показали интервью с Алекно и хватило. А для фильмов, турниров и привлечения зрителя нужны частные инициативы. А как они могут финансироваться, если основные деньги и возможность их без проблем реализации у государства, у которого и без того проблем хватает? За рубежом проще реализовать такие проекты частным образом, они поэтому и более качественные.
+4
-1
+3
Ответ Зубы Дзюбы
А сколько было залов для борцух ММА? То то же!
Ну. Залы для самбо, вольной борьбы и бокса были.
+3
0
+3
Это не наш метод.(с)
+2
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+2
Волков - великий чемпион. Поначалу не шло, но потом в 3 сете поставил решающий блок, играя на уколах. Ну а потом наши перехватили кураж у бразильцев и омрачили им карнавал. А то, что сделал Мусэрский, еще долго потом вспоминалось. О таких победах слагают легенды.
+1
0
+1
Ответ brig_Mercury
Дык, очень просто. Здесь все делается по указке сверху. Сняли документальный фильм после победы, показали федеральному каналу, там же показали интервью с Алекно и хватило. А для фильмов, турниров и привлечения зрителя нужны частные инициативы. А как они могут финансироваться, если основные деньги и возможность их без проблем реализации у государства, у которого и без того проблем хватает? За рубежом проще реализовать такие проекты частным образом, они поэтому и более качественные.
в ваших словах есть правда!
+1
0
+1
Ответ Евгения Тиунова
Ну на уроках физкультуры в школы он популярен.
Он? или пионер
+1
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+1
Ответ Борис Смирнов
У нас под любительский волейбольный турнир в Норильске Хтея привозили. Вопрос не в волейболе, а в спорте в целом. В Питере в советское время была 17 гандбольных школ. Сейчас - 3. Я думаю, что так и в других видах спорта.
А сколько было залов для борцух ММА? То то же!
0
0
0
Ответ Борис Смирнов
Ну. Залы для самбо, вольной борьбы и бокса были.
Так это понятные виды, а не миксфайт
0
0
0
Ответ Борис Смирнов
У нас под любительский волейбольный турнир в Норильске Хтея привозили. Вопрос не в волейболе, а в спорте в целом. В Питере в советское время была 17 гандбольных школ. Сейчас - 3. Я думаю, что так и в других видах спорта.
это учитывая, что в Союзе безраздельно господствовали Киевский "Спартак и Ростовский "Россельмаш" (если правильно помню название. Это в женском гандболу, А в мужском (если не ошибаюсь) подмосковный "Кунцево", МАИ и какое-то время Минский "СКА". А чуть не забыл о Московском "ЦСКА".
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Ответ shellnikolai
Он? или пионер
Пионер скорее во дворе играли или в начальных классах.
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Ответ Евгения Тиунова
Ну на уроках физкультуры в школы он популярен.
Только учат кое-как, на уровне дырдыр
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Ответ Евгения Тиунова
Ну на уроках физкультуры в школы он популярен.
На них после сдачи нормативов больше нечем заняться, особенно зимой
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