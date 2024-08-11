«Не было огромного скачка после Олимпиады. Можно было распиарить волейбол». Волков об эффекте от Лондона-2012

Олимпийские чемпионы по волейболу считают, что эффект от победы мог бы быть большим.

Мужская сборная России по волейболу в финале Игр 2012 года, проходивших в , взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

«Не было такого, что после Олимпиады мы сделали огромный скачок. Хотя можно было больше распиарить волейбол, как мне кажется. Больше на телевидение приглашать ребят, участвовавших в Олимпиаде. Больше рекламы использовать. Сделать волейбол более популярным за счет медийности игроков. Этого, наверное, не произошло. Хотя у нас по стране очень хорошая узнаваемость, как минимум за счет нашего роста.

Во многих городах многие люди подходят и говорят: «Спасибо за Лондон». Благодарят. Я всегда говорю: «Спасибо вам, что вы болели». Особенно тем, кто болел до конца, а не выключил телевизор при 0:2, такие тоже были», – с улыбкой сказал в сериале «Главные победы».

«Мне кажется, что можно было больше внимания уделить каким-то регионам, наверное. Повозить олимпийских чемпионов. Как идея – раз в месяц олимпийский чемпион должен поехать в какой-то город, пообщаться просто с молодежью, с детьми. Когда они могут просто с тобой поговорить, подергать тебя, поздороваться, пообщаться, сфотографироваться, это дает понимание, что олимпийский чемпион – обычный, такой же человек, это не космические люди», – поделился мыслями .

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink