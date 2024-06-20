Лига наций. Германия уступила Канаде, Иран встретится с Нидерландами, Бразилия против США, другие матчи
20 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Мужчины
20 июня
Манила, Филиппины
Германия – Канада – 0-3 (19:25, 18:25, 21:25)
Иран – Нидерланды – 10.00
Бразилия – США – 14.00
Любляна, Словения
Турция – Аргентина – 14.00
Болгария – Италия – 17.30
Куба – Словения – 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Словения – 8 побед – 1 поражение (21 очко), Италия – 7 побед – 2 поражения (21 очко), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 6-3 (19), Канада – 6-4 (18), Франция – 6-3 (17), Япония – 6-3 (17), Куба – 4-5 (13), Сербия – 4-5 (12), Аргентина – 4-5 (12), Германия – 4-6 (12),США – 3-6 (10), Нидерланды – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (8), Турция – 1-8 (5), Иран – 1-8 (4).