Лига наций. Германия уступила Канаде, Иран встретится с Нидерландами, Бразилия против США, другие матчи

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20 июня пройдут очередные матчи мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Мужчины

20 июня

Манила, Филиппины

Германия – Канада – 0-3 (19:25, 18:25, 21:25)

Иран – Нидерланды – 10.00

Бразилия – США – 14.00

Любляна, Словения

Турция – Аргентина – 14.00
 

Болгария – Италия – 17.30

Куба – Словения – 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Словения – 8 побед – 1 поражение (21 очко), Италия – 7 побед – 2 поражения (21 очко), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 6-3 (19), Канада – 6-4 (18), Франция – 6-3 (17), Япония – 6-3 (17), Куба – 4-5 (13), Сербия – 4-5 (12), Аргентина – 4-5 (12), Германия – 4-6 (12),США – 3-6 (10), Нидерланды – 3-6 (9), Болгария – 3-6 (8), Турция – 1-8 (5), Иран – 1-8 (4).

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