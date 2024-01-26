Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. АСК сыграет с «Газпром-Югрой», «Локомотив» против московского «Динамо», другие матчи

С 26 по 28 января на мужском чемпионате России по волейболу пройдет 19-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

19-й тур

26 января

АСК – Газпром-Югра – 19.00

27 января

Локомотив – Динамо Москва – 15.00

Урал – Шахтер – 17.00

28 января

Кузбасс – Енисей – 13.00

Факел – Нефтяник – 16.00

Динамо-ЛО – Югра-Самотлор – 17.00

Нова – – 17.00

Зенит Санкт-Петербург – Зенит-Казань – 18.00

Турнирное положение: – 17 побед – 2 поражения (49 очков), – 16-2 (46), – 14-4 (44), Динамо-ЛО – 12-7 (33), Белогорье – 11-7 (36), Кузбасс – 11-7 (35), – 11-7 (32), Енисей – 9-9 (27), Шахтер – 9-9 (26), Факел – 9-9 (24), Урал – 7-11 (20), Нова – 6-12 (17), Нефтяник – 4-14 (16), Газпром-Югра – 4-14 (14), АСК – 3-15 (9), Югра-Самотлор – 2-16 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

