Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. АСК сыграет с «Газпром-Югрой», «Локомотив» против московского «Динамо», другие матчи
С 26 по 28 января на мужском чемпионате России по волейболу пройдет 19-й тур.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
19-й тур
26 января
АСК – Газпром-Югра – 19.00
27 января
Локомотив – Динамо Москва – 15.00
Урал – Шахтер – 17.00
28 января
Кузбасс – Енисей – 13.00
Факел – Нефтяник – 16.00
Динамо-ЛО – Югра-Самотлор – 17.00
Нова – Белогорье – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Зенит-Казань – 18.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 2 поражения (49 очков), Локомотив – 16-2 (46), Динамо Москва – 14-4 (44), Динамо-ЛО – 12-7 (33), Белогорье – 11-7 (36), Кузбасс – 11-7 (35), Зенит Санкт-Петербург – 11-7 (32), Енисей – 9-9 (27), Шахтер – 9-9 (26), Факел – 9-9 (24), Урал – 7-11 (20), Нова – 6-12 (17), Нефтяник – 4-14 (16), Газпром-Югра – 4-14 (14), АСК – 3-15 (9), Югра-Самотлор – 2-16 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.