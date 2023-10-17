Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»
Волейболистки московского «Динамо» завоевали Суперкубок России.
Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).
Матч прошел в рамках третьего тура волейбольной PARI Суперлиги.
Право сыграть в матче за Суперкубок получают победители Кубка и чемпионата страны.
Поскольку московское «Динамо» выиграло оба турнира, то в матче за Суперкубок команда участвовала на правах чемпиона, а «Локомотив» – как финалисты чемпионата страны.
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