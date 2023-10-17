Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»

Теги Динамо Москва жен результаты Суперкубок России Локомотив Калининградская область Волейбол

Волейболистки московского «Динамо» завоевали Суперкубок России.

Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Матч прошел в рамках третьего тура волейбольной PARI Суперлиги.

Право сыграть в матче за Суперкубок получают победители Кубка и чемпионата страны.

Поскольку московское «Динамо» выиграло оба турнира, то в матче за Суперкубок команда участвовала на правах чемпиона, а «Локомотив» – как финалисты чемпионата страны.

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