Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»

Волейболистки московского «Динамо» завоевали Суперкубок России.

Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Матч прошел в рамках третьего тура волейбольной PARI Суперлиги.

Право сыграть в матче за Суперкубок получают победители Кубка и чемпионата страны.

Поскольку московское «Динамо» выиграло оба турнира, то в матче за Суперкубок команда участвовала на правах чемпиона, а «Локомотив» – как финалисты чемпионата страны.