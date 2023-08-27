Чемпионат Европы. Бельгия сыграет с Италией

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28 августа стартует мужской чемпионат Европы по волейболу.

Турнир пройдет в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Болонья, Италия

Бельгия – Италия – 22.00 мск

 

Положение в группе: Италия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Бельгия – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Швейцария – 0-0 (0), Эстония – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: по 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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